Takhle bude Česko reprezentovat na Miss World: Nová láska Bena Cristovaa ukázala zadeček v krajce a zvětšila se jí i ňadra

Modely jsou dost odvážné, takže si Kateřiny Kasanové (19) určitě všimnou. Zvláště první kousek, dlouhá krajková róba zdobená kamínky, při předvádění zaujal fotografy. Katce byl vidět pořádný kousek zadečku. Návrhářka Tereza Sabáčková ovšem ujistila, že se tato část bude ještě dozdobovat našitými kamínky. "To taky doufám," smála se Kasanová. Na výběru šatů spolupracovala s návrháři. "Pokud jde o barvy, nakonec se všichni shodli na světlých," řekla nová přítelkyně Bena Cristovaa, která tak působila trochu jako nevěsta.

V róbě od návrháře Dominika Navrátila byla také pořádně sexy. To zase vyniklo její poprsí. "Ňadra se mi v poslední době trochu zvětšila. Ale nevím, čím to je. Na plastice jsem rozhodně nebyla," krčila blondýnka rameny. Variace na národní kroj byla dost překvapivá a doplněná mohutnou zlatou korunkou. "Těžká ale ní, ta moje, kterou jsem dostala po vítězství v Miss, byla mnohem těžší," ujistila nás Kateřina.

Ta se na světovou soutěž důkladně připravovala, absolvovala pro jistotu i jazykový kurz v Londýně, který byl jednou z cen v soutěži, aby si byla jistá v kramflecích, i co se řeči týče. "Pak to byla samozřejmě i další příprava, trénovala jsem i proslovy a odpovědi na otázky, učila se líčit tak, abych to zvládla sama, a také pracuji na postavě," vypočítala.

Na měsíční pobyt v Číně, kde soutěž proběhne, už se těší, ale připouští, že se jí bude asi stýskat. "Zatím nevím, jestli by tam za mnou mohl někdo přiletět, určitě by chtěl i taťka s mamkou anebo Taťána Makarenko," uzavřela. ■