Popálená blogerka Třešničková poslala další vzkaz z turecké nemocnice: Řekla, jak teď vypadá její obličej

Většinu návštěvníků stránek této internetové hvězdy teď ale spíš než videa o kosmetice či oblečení zajímá, jak se vyvíjí její zdravotní stav. A protože Týnuš zatím nesdílela žádnou svou fotku, z níž by bylo patrné, jak na tom teď je, denně ji fanoušci bombardují otázkami.

Proto se rozhodla alespoň pro slovní vyjádření. „Vše se každým dnem lepší, obličej je na tom naštěstí úplně nejlépe, a kromě umělých řas jsem to zase já. Zbytek bude ještě potřebovat pár týdnů do úplného uzdravení. Teprve potom plánuji návrat do ČR,“ sdělila mladá youtuberka a sdílela svůj výhled z okna nemocničního pokoje.

I když si brunetka musela vyslechnout plno negativních komentářů, pozitivní odezva přece jen značně převažuje, a to jí dodává velkou sílu. „Ještě jednou velký dík za obrovský příval pozitivní energie, kterou mi každý den posíláte,“ děkovala za podporu Týnuš. ■