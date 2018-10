Hollywoodský krasavec, který randil i s Jennifer Aniston, vyvedl krásnou přítelkyni. Nemohli se od sebe odtrhnout!

Gerard Butler s přítelkyní Morgan Brown Profimedia.cz

S přestávkami spolu Gerard Butler (48) a Morgan Brown (41) randí už čtyři roky a vypadá to, že momentálně jsou v té dobré a láskyplné fázi vztahu. Když dorazili na premiéru Butlerova nového snímku Útok z hlubin v New Yorku, nemohli se od sebe vůbec odtrhnout.

Morgan vypadala v sametových šatech velmi elegantně, a dokonce ladně odhalila nožku. Vloni v říjnu se Butler svěřil, že je připravený v příštích letech založit rodinu. V té době si s Morgan dávali „pauzu“.

„Za pět let chci být ve vztahu. Chtěl bych mít jedno nebo dvě děti. A chtěl bych se více věnovat rodině než kariéře,“ svěřil se časopisu People herec, který v minulosti randil například i s Jennifer Aniston. A nakonec to vypadá, že by rodinu skutečně mohl založit s půvabnou herečkou. Pokud si tedy opět nedají na nějaký čas „pauzu“. ■