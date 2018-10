Brad Pitt už zase září štěstím! Takhle si užívá natáčení nového trháku po boku DiCapria a dalších hvězd

Brad Pitt Profimedia.cz

Nový film Once Upon A Time In Hollywood z dílny Quentina Tarantina je opravdu hvězdně obsazen a už teď se od něj hodně očekává. A to ještě není ani v postprodukci. Brad Pitt (54), Leonardo DiCaprio (43) a Margot Robbie (28) září v hlavních rolích v retro kostýmech a všichni vypadají, že si své role opravdu užívají. Především Brad.