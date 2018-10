Jágrova holka sbalila kufry a utekla z Česka: Na pláži vystavuje sexy tělo!

Veronika Kopřivová splnila slib a odjela dobít baterky do tepla. Foto: Super.cz/Instagram V. Kopřivové, J. Jágra

Před pár týdny se Veronika Kopřivová (27) na sociální síti svěřila, že už ji život v Česku, kde se to negativitou jen hemží, omrzel a zatoužila opět prchnout do zahraničí. Teď Jágrova (46) holka naplnila svůj slib a odletěla do tepla načerpat novou pozitivní energii.