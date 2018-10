Dvoubarevná modelka potvrdila nový vztah. Fanoušci jejího přítele jí začali nadávat kvůli vzhledu

Winnie Harlow s partnerem Wizem Khalifou Profimedia.cz

Harlow nedávno potvrdila novou romanci se světoznámým raperem Wizem Khalifou (31) a duo už se společně několikrát objevilo na veřejnosti. A zatímco páru dala své požehnání i Khalifova bývalá manželka Amber Rose, někteří raperovi fanoušci to nevidí stejně růžově jako ona.

Pod nedávnou fotkou na Wizově Instagramu se jeho sledující do modelky nepěkně pustili. „Co to má s obličejem? To je hrůza,“ napsala jedna ze sledujících. „Je odporná, Wiz má na víc,“ napsal jiný fanoušek. Podobných komentářů je nespočet. Ale ne všechny jsou negativní. „Když tu čtu komentáře některých lidí, chce se mi zvracet. Lidstvo si opravdu zaslouží vyhynout,“ zhrozil se modelčin fanoušek.

I další lidé se Winnie zastali a přejí páru lásku. I když je Harlow z minulosti na podobné komentáře nejspíš zvyklá, tohle si opravdu nezaslouží. Nezbývá než dodat, že někteří lidé by měli mít jednoduše zakázaný přístup ke klávesnici, natož k připojení k internetu. ■