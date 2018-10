Chlapa nepotřebuje! Jennifer Aniston zazářila na akci i bez doprovodu

Jennifer Aniston Profimedia.cz

Jennifer Aniston (49) zazářila v dlouhých černých šatech na předávání InStyle Awards v Los Angeles a vypadala naprosto skvěle. Jennifer je jedna z žen, které nepotřebují do společnosti nutně vyrazit s mužským doprovodem. Sama je totiž hvězdou největšího formátu.

Zatímco od rozchodu s manželem Justinem Therouxem (47) se Jennifer věnuje spíš práci, její bývalý se rozhodl o rozchodu promluvit do médií. Minulý měsíc se svěřil The New York Times s tím, že mezi ním a Jennifer nezůstala žádná zášť.

„Dobrou zprávou je, že to byl jeden z nejněžnějších rozchodů a neskončil žádným nepřátelstvím. Ani jeden z nás neumírá a rozhodně jeden na druhého nehodláme házet špínu,“ vysvětlil herec s tím, že s Jennifer zůstávají přáteli.

Všichni fanoušci netrpělivě čekají, co se bude dít dál a kdo se po boku Jennifer objeví jako další. Přestože se v kuloárech šušká, že slavná herečka už opět randí, své soukromí si prozatím bedlivě střeží. A vypadá to, že si život jako single lady velmi užívá. Vypadá opravdu bezvadně. ■