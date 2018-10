Václav Neckář (75) slavil narozeniny bujarým koncertem: Tančil se stojanem na mikrofon a dováděl jako zamlada

Václav Neckář slavil narozeniny. Foto: Marija Kalinkina

Zpěvák Václav Neckář (75) slaví! Právě dnes v úterý je mu 75 let, do oslav se ale pustil už o víkendu, kdy se spolu s bratrem Honzou a skupinou Bacily vydal do Mariánských Lázní. Zde uspořádal koncert a pak si užil skvělou oslavu, kde nechyběl ani ohňostroj!

Narozeninový koncert se nekonal v divadle, ale v místním hotelu. Do sálu se vešlo na 300 diváků a fanoušků a další stovky sledovaly to, co se děje uvnitř, na plazmové obrazovce venku.

„My s bratrem rádi jezdíme do Mariánek, a proto když přišla nabídka uspořádat zde můj narozeninový koncert, neváhali jsme. Jsou tu skvěli lidé, super publikum a opravdu se tenhle nápad ukázal jako dobrý. Moc jsme si to užili, tedy hlavně já,” svěřil se s humorem sobě vlastním Václav Neckář.

Koncertem, kde zpěvák na pódiu řádil, jako kdyby slavil třicetiny, a dokonce tančil se stojanem na mikrofon, provázel herec a moderátor Petr Batěk. Ten sám nechápal, kde se v Neckářovi bere tolik energie. „Bylo to jedním slovem úžasné. A já jsem byl velmi poctěn, že jsem u toho mohl být. Když přišla nabídka, abych moderoval koncert a následnou oslavu půlkulatin pana Neckáře, neváhal jsem ani minutu. Bylo to super,” podotkl Batěk, kterého teď můžeme vidět v kinech po boku Dany Morávkové ve filmu Jak se moří revizoři nebo jako učitele obecné školy v unikátním projektu k 100. výroční vzniku Československa Zažijte to znovu!

„Já mám pocit, že letos zažívám některé krásné věci znovu. I když narozeniny pěvecké legendy, to se dá zažít opravdu jen výjimečně. Obdivuji Václava Neckáře nejenom jako člověka, ale i jako zpěváka. A obdivuji, kde se v něm bere tolik energie,” dodal Batěk.

Oslavenec se po vystoupení a autogramiádě vrhl do oslav, kde na něj čekal jak dárek v podobě léčebného pobytu, tak i dort, který samozřejmě ochutnal. „Je výbornej, opravdu skvělej,” liboval si Neckář, kterému pak uspořádali ještě ohňostroj. ■