Další zdravotní komplikace ve StarDance: Problémy má už i krásná moderátorka ČT Daniela Písařovicová

Daniela Písařovicová a Michal Mládek Video: Česká Televize

Problémy s kolenem má během tančení také Pavla Tomicová (56), předního českého fyzioterapeuta kvůli bolavému ramenu a kyčli musel navštívit Jiří Dvořák (51) a před prvním přenosem měl zdravotní potíže také taneční partner Daniely Šinkorové (45) Michal Padevět.

Ke všem se nyní přidala i Daniela Písařovicová (39). „Střídají se mi zranění. Na první přenos jsem málem ani nenastoupila, protože jsem měla natažený stehenní sval na noze. A to jsem opravdu šla ještě v pátek večer k masérovi, aby se mi na to podíval a opravdu mě hodinu a půl masíroval, protože jsem nemohla vůbec chodit. Měla jsem přetížené všechny ty svaly kolem kolene. Takže den předtím jsem opravdu kulhala,“ svěřila se Super.cz moderátorka.

„Naštěstí mi to rozmasíroval. A teď se mi zase ozval bok. Protože jak jsem dlouhá a snažím se o nějaké ty zvedačky, tak jsem si natáhla bok, ale dá se to. Je to stále něco, přelívá se to z jedné strany na druhou, tak jsem zvědavá, co to bude během dalšího přenosu,“ dodala Daniela. ■