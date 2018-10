Čerstvý otec Etzler lituje, že se svým starším dětem víc nevěnoval: Byl jsem ambiciózní ko**t

Etzlerovi je nyní líto, že upřednostnil kariéru před vlastními dětmi. Foto: archiv Divadla Na Maninách

„Mě to baví. Myslím si, že je to strašná vzácnost, když člověk v mém věku třiapadesáti let může říct, že miluje svou práci a rád do ní chodí,” svěřil se nám herec po premiéře, kterou odehrál s Tomášem Savkou (35) a Pavlínou Němcovou (46). „Oba mi to velmi zpříjemnili, skvěle se mi s nimi pracovalo,” dodal.

Etzler si v představení nejen zahrál, ale také ho režíroval. „Jsem člověk, který od tohoto představení nic neočekával, který oslovil lidi, kteří nikdy nehráli činohru. O Tomáši Savkovi nikdo netušil, že bude schopný utáhnout tak těžké představení. O Pavlíně Němcové si všichni doteď mysleli, že je jen modelka,” říká Miroslav a jedním dechem dodává: „Šli jsme do toho s tím, že to naše počínání bude mít nějaký vývoj. Máme před sebou dlouhou trať, aby to zrálo a bylo z toho dobré představení. Doufám, že do dvou tří měsíců to bude prima.”

Dvojitá úloha herce a režiséra byla pro Etzlera náročná. „Bylo to blbý, protože člověk nevidí to představení tzv. shora. Už bych se do podobného projektu takto nepustil,” říká pokorně.

V době perného zkoušení se populárnímu umělci narodil syn Samuel. „Mám svůj domov a svou rodinu. To je moje hájemství. Pak mám svou práci, kterou miluju. Jsou to pro mě dvě místa, která nikdy nepropojuju. Kromě toho, že jsem teď hodně pracoval, tak jsem byl hodně se svým synem Samuelem. On svého tatínka zatím zná,” směje se Mirek.

Miroslav Etzler má už starší děti z předchozích vztahů, a tak je jako zkušený rodič své současné partnerce Heleně v péči o miminko dobrým pomocníkem. „Já zvládám všechno. Je to radost. Ve věku dědečka si užívám roli otce. Užívám si to o to víc, než jsem si užíval ty předchozí děti,” říká.

Herec, který má z prvního manželství dceru Markétu a Magdalénu, z manželství s kolegyní Zuzanou Bydžovskou má pak syna Kristiána. S odstupem času lituje, že se svým dětem nevěnoval víc a upřednostnil kariéru. „Když vám je šestadvacet, jste ambiciózní a nastoupíte do Národního divadla v Praze mezi giganty českého herectví, tak máte úplně jiné priority než děti. Byl jsem ambiciózní ko**t. Miloval jsem své děti, ale teď vidím, že jsem jim spoustu věcí zůstal dlužen,” říká otevřeně Miroslav Etzler. ■