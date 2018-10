Krásná posila Ordinace překvapila svým hereckým projevem v divadle. Syna v hledišti ale nechtěla

Pavlína Němcová se poprvé představila na divadelních prknech v roli nevěrnice. Foto: archiv Divadla Na Maninách

Divadelní hra Zrada patří ve světě mezi velmi hrané a roli Emmy si před Pavlínou Němcovou zahrály takové hvězdy jako Rachel Weisz nebo Juliette Binoche. O to větší odpovědnost Pavlína Němcová cítí: „Musím přiznat, že jsem tu nabídku přijala s tou největší radostí, vděkem, respektem a obrovskou obavou zároveň. Mám úžasné herecké partnery, od kterých se mnohému učím, a mým obrovským přáním je nezklamat nejen je, ale ani diváky.“

Zkouškám nového divadelního kusu věnovala Němcová poslední dva měsíce života. „Teď vůbec nevím, čí jsem. Musím říct, že tréma je strašná věc,” svěřila se se svým čerstvými pocity po premiéře kráska, které drželi palce v hledišti její přátelé. Rodinu a syna Alaina na premiéře nechtěla. „Byla jsem opravdu nervózní. Nechtěla jsem tady mít rodinu, protože před nimi mám ještě větší ostych. Můj syn chtěl přiletět, ale já mu to zakázala,” svěřila se nám Pavlína. „Syn to představení ale chce vidět a já budu ráda, když přijede. Ta chvíle nastane, až to budu mít víckrát odehrané a budu si jistější v kramflecích,” nechala se slyšet Pavlína.

Miroslav Etzler, pro kterého je Zrada jeho režijním debutem, si spolupráci s Pavlínou pochvaluje: „Pavlína je mimořádně zajímavá bytost. Osobnost, ve které se snoubí krása pomíjivá s tou vnitřní, inteligence s emocemi. Na divadle se potkáváme poprvé a věřím, že je to zážitek nejen pro nás dva.“

Podobně to vidí i Tomáš Savka: „S Pavlínou jsem se předtím nikdy osobně neviděl, ale už během prvních setkání a čtení hry jsem zjistil, že krom toho, jak krásná žena to je, přichází do hry veliká osobnost. Nepochybuji, že role Emmy je naprosto skvěle obsazená.“

S Miroslavem Etzlerem nespolupracuje Pavlína Němcová poprvé – hrají spolu ve zmíněném nekonečném seriálu Ordinace v růžové zahradě, ale Zrada představuje mnohem intimnější a psychologicky náročnější práci. ■