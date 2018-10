Něžnosti na stříbrném plátně i v reálu. Takhle se k sobě tulili mladí herci na filmové premiéře

Projevy lásky na premiéře. Michaela Feuereislová

Simona, která v celovečerním filmu debutovala, se nám svěřila, že se jí samotné dívá na svůj výkon těžko. Z pozitivního přijetí filmu byla o to víc naměkko. „Premiéra byla skvělá, nedalo mi to a musela jsem se na film kouknout ještě jednou a znovu jsem se dojala,” říká začínající herečka známá ze seriálu Ordinace v růžové zahradě a dodává: „Těší nás veškerá chvála.”

Sympatickou dvojici na premiéru oblékl do svých modelů mladý módní návrhář Jiří Kalfař. Oběma to slušelo. „Se Zdeňkem jsme se spolu neladili, oba dva jsme ještě v den konání premiéry nevěděli přesně co na sebe. Ale ve finále to dopadlo dobře,” uvedla Lewandowská. ■