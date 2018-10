Ne, nevidíte dvojitě: Slavná herečka vyvedla svou neméně krásnou a neméně blonďatou dceru

Reese Witherspoon pyšně pózuje s dcerou Avou Phillippe. Profimedia.cz

Že si některé celebrity porodí vlastní kopie, není nic neobvyklého. Příkladem budiž Cindy Crawford a její dcera Kaia , Gwyneth Paltrow a její dcera Apple nebo Kris Jenner s nejslavnější dcerkou Kim Kardashian. A co teprve Reese Witherspoon (42) s dcerou Avou (19).

Už roky se píše, že Ava je matčinou kopií a je to tak. Ba co víc, čím je teenagerka starší, tím víc se slavné herečce, známé z filmů o pravé blondýnce, podobá. Výrazné geny z matky na dceru se v jejich rodině dědí z generace na generaci. Když totiž Witherspoon nedávno sdílela selfíčko zase se svou maminkou, byl to názorný příklad toho, že ženy v jejich rodu mají velmi silné geny.

Návštěvníci společenských akcí, na něž Reese a Ava zavítaly, a poslední dobou jich je čím dál víc, tak mohou mít občas obavy, zda náhodou nepřebrali a nevidí dvojitě. Naposledy matka s dcerou zazářily na gala párty v Los Angeles, na kterou se i velmi podobně oblékly. ■