Stanislav Majer natočil svou nejbrutálnější scénu: Takhle drsně skončil u výslechu

Stanislav Majer Foto: BUC FILM, Patrick Nguyen

Nový počin režiséra Radima Špačka zachycuje domácí dějiny od 30. do 50. let minulého století, takže v něm není o dramatické situace nouze. Zlatý podraz vypráví o triumfu českých basketbalistů na mistrovství Evropy v roce 1946. Některé postavy ovšem silné emoce neprožily jen na hřišti. Stanislav Majer skončil s rozbitou hlavou.

Jeho postava se totiž ocitne u výslechu, kde se zachová jako hrdina. Trenér Valenta se raději rozběhne hlavou proti zdi a zabije se, než by z něj nacisté vytáhli citlivé informace. „Několikrát jsme si to vyzkoušeli ve spolupráci s perfektně připraveným a naprosto profesionálním kaskadérem Petrem Drozdou. Pak jsme to točili asi sedmkrát,“ prozradil Majer.

„Natáčelo se ve věznici StB v Mladé Boleslavi. V této věznici komunisti v padesátých letech mučili kněze a duchovní, takže atmosféra místa taky hovořila za vše,“ dodal herec, který ztvárnil skutečného sportovce a odbojáře Jaroslava Valentu.

Spolupráci s režisérem Radimem Špačkem si moc pochvaloval: „Je to dobrý scénář, který vychází ze skutečných událostí a postav. Byl jsem šťastný, že mne Radim oslovil a že u tak výjimečného projektu můžu být.“ Zlatý podraz ve čtvrtek vstupuje do českých kin. ■