Další drsná zkušenost ve Výměně manželek: Já jsem bordelář, ale tvoje žena je prostě špína

Výměna manželek Video: archiv TV Nova

Pobyt Marie v cizí domácnosti nebyl zrovna ideální. Putovala totiž do bytu, kde ji vytáčel jeden nedostatek za druhým. Během pár dní se snažila dohnat vše, co paní domácí zanedbala.

Lucka, která ve Veselí nad Lužnicí žije s manželem Pavlem a tříletým synem Williamem, raději tráví čas na internetu než úklidem. A v jejich bytě to je znát. Marie hned tušila, že tady si neodpočine. V domácnosti, kde mají vysavač jen na zapůjčení, to opravu neměla jednoduché.

Všude se válely kočičí chlupy, což je o to nepochopitelnější, že malý William je alergik. Rázná Marie se ale pustila do díla a vydrhla vanu, která hodně dlouho neviděla čistící prostředek. A když se kočka na stole pustila do bábovky, pohotově zakročila.

„Já jsem strašný bordelář. Já cokoliv uklidím, tak už to nenajdu. Ale tvoje žena je prostě špína,“ prohlásila Marie o Lucce, která ji dočasně zastoupila v Táboře. Tam žij s Jirkou, desetiletou Charlotte a šestiletými dvojčaty Samuelem a Vanessou. ■