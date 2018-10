Místo miminka si zatím pořídili pejska: Mazlík Karla Heřmánka a Nikol Kouklové je rozkošný

Mnaželé Heřmánkovi si pořídili rozkošné štěně s modrýma očima. Foto: Monika Hánová/Super.cz

„Moje sestra Valentýna má fenku australského ovčáka, která měla štěňátka zrovna v dobu, kdy jsme se vrátili z New Yorku. S nápadem pořídit si čtyřnohého parťáka jsem přišla já a pomalu jsem na to Karla začala připravovat asi měsíc a půl předtím, než došlo k samotnému předání,“ vyprávěla nám Nikol, že ji to stálo trochu přemlouvání.

„Karel si na rozdíl ode mě uvědomuje všechny povinnosti a komplikace, ale malá Aminka mu nakonec učarovala stejně jako mně a bylo rozhodnuto. Na konci září začala příprava. Začala jsem studovat všechno, co se týče výchovy, o plemeni a také o tom, že Australáci jsou vhodní pro canisterapii, což je pomoc dlouhodobě nemocným anebo se využívá jako záchranářský pes. 11. září 2001 to byli právě Australáci, kteří po útoku na dvojčata pomáhali hledat v sutinách - cítí prý až do 30 metrů. Uvidíme, zda bychom něco takového zvládli hlavně časově,“ plánuje Nikol.

„Jsou to jinak strašně učenliví pejsci, což můžu ze zkušenosti potvrdit. Sestřina fenka Eleanor dělá doslova cirkusové kusy! Válí sudy, přeskakuje nohy, podlejzá je, dává packu nebo ukazuje, jak se stydí. Ta naše dostala od ségry jméno Amaretta a už slyšela na Amííí, tak jsme jí jednoduše začali říkat Amy,“ dodala.

Na rozdíl od dítěte není pejsek tolik náročný. "Rozhodně to nevnímáme tak, že by nám končil život a honili bychom se jen za psem. Až bude mít Amy po všech potřebných očkováních, bude naším věrným společníkem v každé společnosti. Dovedu si představit, že ji vezmu s sebou do divadla nebo na schůzku. Dokonce jsem si už googlovala, kam se smí se psem do restaurací nebo i do kina. Žádné jiné podniky u nás neprojdou. Už se těšíme, co si všechno za legraci s tou naší pejsinkou užijeme,“ smála se Nikol. ■