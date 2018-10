Vlnit se na parketu jste ji neviděli naposledy: Sexy Bagárové už se hrnou kšefty na vystoupení!

Bagárová se tance rozhodně nevzdává. Foto: archiv České televize

„Já bych strašně chtěla dál tančit. Uvidíme, už máme pár nabídek na nějaká vystoupení,“ svěřila se během pondělního live streamu StarDance Monika. „Mě to teda strašně bavilo a baví a byla bych ráda, kdybychom v tom pokračovali, protože to je strašně krásná záležitost a pro mě jako pro zpěvačku je nádherné, jak je to spojené s hudbou a emocemi,“ dodala Bagárová.

S Robinem Ondráčkem trénovala již od července, a tak by byla škoda, kdyby její snaha přišla vniveč. „Ty tréninky byly příjemné a Moniku tancování nadchlo, takže budeme pokračovat,“ doplnil její taneční partner. To, že je o účastníky StarDance v nadcházející plesové sezóně vždy velký zájem, je známo.

Někteří si tancem vydělávali několik desítek tisíc korun i několik let po skončení v soutěži. Nejdéle fungující tanečnicí je zřejmě Dana Batulková, která má s Janem Onderem pár kšeftů snad každý rok. Vystupování ale neodmítala ani Mahulena Bočanová (51), vítězka StarDance Marie Doležalová (31) a mnoho dalších. ■