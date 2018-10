Tohle zvedne feministky ze židle: Bývalý prezident soutěže krásy u nich bude po svých slovech ve velké nemilosti

Miloš Zapletal promluvil o ožehavých tématech. Super.cz

Když soutěž Miss ČR odprodal, přestal se o další osudy soutěží krásy zajímat, a to že v současné době opět figurují na scéně dvě, neřeší. „Mám-li být upřímný, já to vůbec nesleduju. Miss je za mnou, je to minulá éra mého života. Jediné, co mě rozčílilo, to mě opravdu nastartovalo, když jsem se dozvěděl, že na Miss America zakázali promenádu v plavkách,“ řekl nám Zapletal.

Sám je pro zachování určitých genderových stereotypů. „Připadá mi to na hlavu a samozřejmě to vychází z nesmyslného feministického hnutí MeToo. Já to neuznávám. Nemám to rád. Myslím si, že k ženám patří jejich krása, postava, to všechno. Představte si, že když to bude pokračovat, tak budou běžkyně na 400 metrů překážek běhat v teplákách a v roláku,“ míní.

„Strašně se to přehání. Přece dobývání žen, jejich krása i ta lechtivost ve vztahu mezi mužem a ženou musí být. Bez toho by nebyl život. MeToo mě strašně nebaví, odsuzuju to a směju se tomu. Doufám, že to k nám nepřeskočí. A já myslím, že ne,“ uzavřel.