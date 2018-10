Nordická bohyně s věnečkem ve vlasech klame tělem: Něžná blondýnka umí být i pořádně přísná, slavné dámy o tom ví své

Lada na to nevypadá, ale umí být přísná. Michaela Feuereislová

„Moje metoda je cukr a bič. Jsem hrozně milá, ale umím udělat i tytyty a to na ně platí. A ony se pak stydí,“ řekla nám Lada Nosková. Pod jejím dohledem hubla třeba moderátorka Divošek Andrea Košťálová, která nesměla na obraz, dokud nezhubne aspoň šest kilo, nebo její kolegyně z Primy Martina Jandová.

„Podobné to bylo třeba i s Lejlou Abbasovou nebo Ester Janečkovou. "Většinou tyhle hvězdy nemusejí hubnout moc, protože vypadají výborně, jen je to potřeba dotáhnout a doladit,“ upřesnila Lada, že se s ní shazují spíše ta poslední kila navíc, která ne a ne jít dolů.

„Problém jejich práce je v tom, že nemají čas na sebe a na jídlo. Řeším s nimi hlavně to, aby jedly pravidelně, a když už něco jedí, aby to dávalo smysl a jedly zdravě. Ideální by bylo, kdyby si vařily, ale na to v dnešní době není čas. Takže jsem vymyslela i nějaké vychytávky, takže když je zle, vyndají z kabelky třeba tyčinku, ta je zachrání a mají další dvě tři hodiny k dobru,“ upřesnila Lada, která je zastánkyní pěti jídel denně.

„Nikdo nechce jíst pořád dokola kuře, rýži a brokolici, proto je to i v mé kuchařce pestře poskládané. Mám tam všechny druhy masa, hodně ryb, zeleniny, zajímavé přílohy, aby byl každý den trochu jiný, aby to lidi bavilo a vydrželi u toho dlouho. Počítá se i se sladkostmi, jako je třeba moje proslulé fazolové brownies, to milují všichni,“ dodala Lada.