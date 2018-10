Dcera Anny Šiškové si od režie odskočila k herectví: Promluvila o natáčení odvážné milostné scény

Tereza Nvotová si do režie odskočila k herectví. Super.cz

„Určitě se cítím lépe jako režisérka, to je i moje povolání. Tady jsem ale nebyla jen herečkou, ale měla jsem zdvojenou až ztrojenou funkci. Ještě než jsme odletěli na Mars, pomáhala jsem Benovi Tučkovi se scénářem, a pak, protože nás bylo se vším všudy třináct lidí, z toho šest herců, každý musel vykonávat několik věcí. Já jsem byla pomocný režisér, plánovala jsem natáčení, hrála jsem, dopisovali jsme některé scény, a navíc jsem byla i novinář mise,“ vypočítala dcera herečky Anny Šiškové.

Tereza měla i milostnou scénu s kolegou Jiřím Havelkou, což není většinou úplně příjemné. „Tak úplně jsem se nevysvlékla a tím, že se s Jirkou Havelkou známe dlouhé roky, tak to bylo úplně v pohodě. I když až takhle dobře jsme se do té doby neznali. Ale v rámci dvou minut, kdy si tam máme na něco hrát, je to ok,“ smála se Nvotová.

Zeptali jsme se i na to, jaké by měl podle Terezy nést film poselství. „Pro mě je důležité, že se nakonec ukáže, že nejlidštějším tvorem je robot. Ať už jdeme kamkoli, neseme si s sebou to, co máme tady, vztahové a vnitřní problémy, traumata. To se na těch misích také ukazuje. A má to i ekologický odkaz, který tam mohou lidé cítit. Protože je tam postava podnikatele, který chce na Mars vozit odpadky, protože na Zemi už na ně není místo. To je, myslím, docela aktuální. Takže tato témata jsou pro mě důležitá, i když je to jinak srandovní film,“ míní.