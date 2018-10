Je vdaná za miliardáře, ale klidně si vezme víckrát jednu róbu: Blonďatá scénografka je pyšnější na svůj nejnovější projekt

Michaela Horáčková neřeší, zda si vezme víckrát stejné šaty. Super.cz

"Většinou je to rozdělené tak, že mužům patří ta stavba a ženám hadry. Já jsem nejradši, když můžu pracovat na obojím. Mám moc ráda řešit dramatický prostor a jsem úplně nadšená, když si můžu vymyslet cokoli a pokusit se to zrealizovat. Mám ráda velké věci, které tak působí a jsou velkolepé,“ svěřila Míša, která už v Hudebním divadle v Karlíně stála za realizací muzikálů Aida a Lucie, větší než malé množství lásky. „Není to samozřejmě jenom moje dílo, u práce na scéně se sešlo dobrých pětašedesát lidí,“ doplnila manželka textaře a prezidentského kandidáta Michala Horáčka.

Vymyslela si i divácky vděčné kousky, kdy hlavní představitelé „létají“ zavěšení na kladkách. „Tak se závratí by to ani nikdo dělat nemohl. Ale kluci to zvládli úplně perfektně, byli skvěle připravení, a z naší strany byl takový support, že se nemohlo nic stát. Nicméně, když jsou lidi herci, tak jsou připravení i na větší výzvy. Ale jak říkám, zvládli to skvěle, a já jsem hrozně ráda, protože se mi zatím do vězení nechce,“ smála se Míša.

A smála se i poté, když jsme zmínili, že zatímco na scéně si dala záležet, na to, že ji někdo pomluví, že si vzala stejné šaty, jako už vynesla na loňském karlovarském festivalu, nemyslela. „Kovářova kobyla chodí bosa a já mám tyhle šaty od Liběny Rochové moc ráda,“ na nic si nehraje, i když je provdaná za miliardáře Michala Horáčka. ■