Fanynky českého Justina Biebera mohou jásat: Mikolas Josef je láká na světovou show

Mikolas plánuje svůj první velký koncert. Foto: archiv M. Josefa a M.Třešňák

Idol dívčích srdcí se hudbě věnuje už pár let. Dosud si ale Mikolas Josef (23), který se stal letos hvězdou pěvecké soutěže Eurovize , netroufnul na samostatný koncert. Mladý hudebník, který je úspěšný nejen u nás, ale i za hranicemi, a jako jediný Čech podepsal smlouvu s nahrávací společností Sony, se rozhodl své fanoušky potěšit.

„Dlouhých 8 let jsem čekal na to, až budu schopen poskytnout světovou show, a to kromě světelné a taneční hlavně muzikantskou,“ svěřil Mikolas, který před pár lety začínal jako zpěvák na ulici.

„Věděl jsem, že až přijde den, kdy budu dělat vlastní koncert, tak to musí být jedna z nejlepších show, co tu kdy byla. I to je hlavní důvod, proč si na něj lidé museli tak dlouho počkat,“ prozradil Mikolas, na jehož koncert, který proběhne na jaře příštího roku, si mohou fanoušci začít kupovat lístky již ode dněšní 19. hodiny.

„Jak je to zvykem u mých kolegů v zahraničí, hodlám také nabídnout možnost se se mnou po koncertě krátce setkat, a být tak fanouškům ještě blíž. Navíc jsem si pro každého z nich připravil malé překvapení,” dodal závěrem zpěvák. ■