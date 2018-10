Fanynky, máte smůlu: Srdce Jiřího Dvořáka patří těmto krásným ženám, na StarDance mu fandila dcera i přítelkyně

Dvořáka přišla podpořit dcera (vlevo) a přítelkyně. Michaela Feuereislová

Bez podpory rodiny by se to neobešlo. Každou sobotu je v hledišti StarDance řada rodinných účastníků, kteří napjatě do posledních chvil drží soutěžícím palce. Při druhém přímém přenosu měl na parketu velkou podporu i herec Jiří Dvořák (51) Přišla ho podpořit nejen dlouholetá přítelkyně Jitka Randárová, ale také dcera Anička.