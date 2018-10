Líbí se vám? Roman Šebrle vypadá s příšerným knírkem jako slizký herec z filmů pro dospělé

Roman Šebrle a jeho knírek Foto: Institut Orlane (5x)

„Vadí mi vousy, asi nejsem ten typ, co by nosil něco zarostlého, že bych nosil takové vousy, takže se těším, až to půjde dolů,“ smál se Šebrle ještě před oholením. S vousy ale překvapivě neměla problém jeho manželka Eva, spíše naopak.

„Doma mě překvapivě manželka přemlouvala, ať si to nechám, že mi to sluší, možná, že bych si to měl nechat zastřihnout, zkulturnit, ale mě už to fakt vadí,“ prozradil Šebrle a šlo se na věc. Nejdříve si nechal ze srandy vousy upravit jaké císařpán Franz Josef.

„Já jsem to ještě neřekl, ale po Žižkovi jsem dostal ještě jednu roli a to Franze Josefa, tak to musím připravit,“ vtipkoval moderátor. Pak už z vousů zbyl jen slizký knírek.

„Cítím se strašně hubeně, to je strašný. Kdybych se teď šel projít do parku, tak by mě zavřeli dřív, než bych tam vkročil,“ uvažoval.

Nakonec z vousů nezbylo nic. „Mně tohle vyhovuje nejvíc, ráno vstanu a jdu, nemusím s tím nic dělat,“ říká Šebrle. Oholený Šebrle naposledy moderoval 8. července, pak už se nechal jen zarůstat. A co Romanovi sluší nejvíc? Hlasujte v anketě pod článkem. ■