Konec Bagárové ve StarDance se neobešel bez silných emocí: Zpěvačka plakala a někteří diváci by raději vyřadili Mišíka

Monika Bagárová se při posledním tanci rozplakala. Video: Česká televize

Emoce po konečném verdiktu byly silné a zpěvačka se při posledním tanci dokonce rozplakala. Po zbytek večera pak byla velmi smutná.

Lítost vyjádřili také diváci, kteří se většinou shodovali v tom, že letošní ročník je silný a někdo vypadnout zkrátka musel. „Monika je krásná, kultivovaná a vtipná mladá dáma. Klobouk dolů,“ pochválila nadanou brunetku jedna z divaček na sociální síti.

Někteří diváci zase přáli vyřazení jiným soutěžícím. „Byla bych radši, kdyby vypadla ta neoblíbená Šinkorová, ale Monice se to dneska nepovedlo,“ zněl jeden z komentářů. „Tipovala jsem to na Adama Mišíka, ten je podle mě nejslabší, ale toho si myslím tam budou hodně dlouho držet mladé puberťačky. Ale jak bylo několikrát řečeno, je to opravdu kvalitní a silný ročník a u každého to bude velká škoda,“ vyjádřila se další divačka.

Přestože ostatní soutěžící byli rádi, že postupují do dalšího kola, vyřazení prvního tanečního páru je rovněž velmi zasáhlo. „Bavíme se o tom vyřazování už tři měsíce a o tom, že je to vážně hrozná škoda. Jsme tady skvělá parta a bude nás mrzet každý člověk, který soutěž opustí. Je mi hrozně líto, že nás opustil první pár. Bez nich to nebude ono,“ řekla Super.cz Daniela Písařovicová (39).

„Je to hrozný masakr to vypadávání. V jednu chvíli jsem si opravdu myslela, že první půjdeme my a v životě by mě nenapadlo, že jako první půjde Monča Bagárová. Vůbec jsem to nepochopila. Je to hrozně zvláštní a je to rána, že nás opouští,“ sdělila pro změnu Veronika Arichteva (32), která skončila tentokrát na pátém místě.

Úlevu příliš nepocítila ani Pavla Tomicová (56), která při vyhlašování až do samotného konce nevěděla, zda postoupí. „Mám Moniku Bagárovou hrozně ráda. Říkala jsem jí, že ji tak trochu adoptuji jako svoje dítě a i jejího tanečního partnera. Takže to byly pro mě velmi smíšené pocity,“ prozradila herečka. ■