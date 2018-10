3 nejlepší z druhého kola StarDance: Nejen tahle energická samba v podání Dalibora Gondíka nadchla diváky i porotu

Samba Dalibora Gondíka a Alice Stodůlkové Video: Česká televize

Dalibor Gondík a Alice Stodůlková

Vítěství si tentokrát odnesli Dalibor Gondík (48) s tanečnicí Alicí Stodůlkovou, kteří předvedli hodně energické číslo, za něž si od poroty vysloužili samé devítky.

„Všechny páry letos v těch prvních dvou večerech tančily fantasticky, i přes naše kritické hodnocení. Nejlepší zatím úroveň, která kdy byla. Dalibore, vám doporučuju, abyste před příštím přímým přenosem neběžel 15, ale 30 kilometrů, protože to je úžasná energie a já nevím, kde se to ve vás bere. Jen, aby to byla ta nejlepší známka, tak bych trošičku změkčil,“ nešetřil chválou na Gondíka jindy kritický Zdeněk Chlopčík.

„Lituju diváky, protože to byl dnes tak silný večer, že bych nechtěl být v jejich kůži, obzvlášť, když jste tomu nasadili takovou korunu,“ hodnotil pro změnu Radek Balaš.

David Svoboda a Veronika Lálová

Charizmatem a erotikou nabitým tancem zase okouzlili porotu David Svoboda (33) a Veronika Lálová (26) a umístili se tak na druhé pozici.

„Vy máte takové charizma, že byste ho mohl prodávat. To když se sečte s Veroničinou krásou tak vznikne tříštivá směs, která oslepuje. Za mě nádhera,“ chválil dvojici Radek Balaš.

„Myslela jsem, že budete topornější, ale vůbec ne. Vy se pohybujete rytmicky. A nevím, jestli si toho někdo všiml, ale je to pro mě možná poprvé, kdy vůbec někdo propnul tu zadní nohu v sambě. To je fakt velmi těžké,“ žasla Tatiana Drexler.

Daniela Šinkorová a Michal Padevět

Na třetím místě teď skončili vítězové prvního kola Daniela Šinkorová (45) a Michal Padevět. Přestože měla z latinskoamerického tance herečka velký strach, na pódiu předvedla pořádnou energickou show.

„Já jsem totálně překvapená, protože jsem si minulý týden myslela, že jste taková ta romantická princezna, která se nechá odnést z rohu do rohu a udělá mezitím dva kroky. Ale vy jste měla rychlé nohy. Vy žijete, máte humor, rytmus, všechno,“ hodnotila Tatiana Drexler.

„Krásná obtížná choreografie, velmi dobře zatančená. Možná by to chtělo ještě víc použít celé tělo i ramena. Skvěle jste zvládla ten zaseknutý podpatek na závěr,“ řekl pro změnu Zdeněk Chlopčík. ■