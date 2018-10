VIDEO: Žhavá samba byla nad její síly. Ve StarDance jako první končí sexy zpěvačka, která uspěla v SuperStar

Monika Bagárová a Robin Ondráček končí ve StarDance. Tento tanec jim nevyšel. Video: Česká televize

Porota, kterým se nelíbila především zvolená choreografie, jejich taneční výkon ohodnotila pouhými 22 body a diváci mladý pár svými hlasy nezachránili. „Samba je hrozně těžká, měla jsem obrovskou trému,“ věděla, že je zle už po svém vystoupení na parketu sympatická zpěvačka, kterou v hledišti podporovala rodina.

„Bylo to jedno z nejkrásnějších období mého života,“ loučila se smutná zpěvačka s diváky StarDance. Bagárové se v minulosti více dařilo v pěvecké show SuperStar, kde dokráčela až do semifinále a nastartovala svou úspěšnou pěveckou kariéru. Na parketu už to ale taková sláva nebyla.

Tanec se ve druhém (a prvním vyřazovacím) kole nejvíce povedl Daliboru Gondíkovi a Alici Stodůlkové, kteří za sambu od poroty získali 36 bodů. Líbili se i Daniela Šinkorová a Michal Padevět či David Svoboda s Veronikou Lálovou. Tanec se už podruhé povedl i Daniele Šinkorové s Michalem Padevětem. Příští týden se ponese v prvorepublikovém stylu. Diváci se mohou těšit na jive a tango. ■