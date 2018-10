Návrat na místo činu! Hvězda Primy letí 16 tisíc kilometrů, aby si s manželem konečně řekli svatební slib

Monika s manželem Martinem Košínem Michaela Feuereislová

"Pošetřili jsme na Austrálii, kam bychom chtěli vyrazit na velké líbánky. Bude to alespoň na čtyři týdny, chtěli bychom více cestovat. Těšíme se moc," řekla Super.cz Monika, která se vrátí na místo, kde ji Martin požádal v lednu 2016 o ruku.

A právě místo, kde k zásnubám došlo, bude na svatební cestě velmi důležité. "Má to hloubku, myšlenku. Vrátíme se na místo, kde jsme se zasnoubili a kde bychom si chtěli říci nyní naše sliby. Na svatbě byla řeč oddávajícího, kterou napsala moje sestra, ale to, co bychom si chtěli říci my dva, jsme ještě neudělali. Takhle hezky bychom to chtěli teď na tom místě zpečetit," dodala moderátorka a modelka. ■