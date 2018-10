Musela sundat zásnubní prstýnek, protože jí zčernal! Denisa Grossová stříbrný důkaz lásky nosit nemůže

Denisa Grossová Super.cz

Tanečnice a fotografka Denisa Grossová plánuje na přístí rok svatbu s partnerem Robinem Puškášem. Na představení Fantoma opery jsme ale byli v šoku, že jí prsteníček levé ruky nezdobí zásnubní prstýnek. Co se stalo?



„Prstýnek se čistí. Je ze stříbra a zčernal,“ řekla Super.cz dcera zesnulého expremiéra Stanislava Grosse. Velkou hlavu si z toho ale nedělá a raději se zaměřuje na přípravy veselky.



„Mám zhruba vybrané šaty, dohadujeme se o místě, máme dvě varianty. Chtěli bychom to uvnitř. Fotím svatby, vím, že venkovní obřady jsou většinou hezčí, ale bojím se počasí. To občas dokáže zkazit úplně všechno,“ vysvětlila sestra Natálky Grossové.



Na svoji sestru se byla podívat na představení Fantoma opery v GoJa Music Hall a byla nadšená. „Jsem na ni moc pyšná. Za to, co se dokázala naučit za tak krátkou dobu. Není to až tak muzikál, spíš opera, i její baletní výkon byl úžasný,“ pěje ódy na sestru. ■