Tohle vás v chladných dnech rozhicuje: Dara Rolins vystavila sexy křivky v hotelovém pokoji

Takhle Dara Rolins laškovala na Instagramu se svými fanoušky. Foto: Instagram D. Rolins

Zpěvačka Dara Rolins (45) si stále udržuje dokonalé křivky, za něž by vraždila celá řada mnohem mladších žen. A protože se za své tělíčko rozhodně stydět nemusí, ráda jej také ukazuje na sociálních sítích.

Teď své fanoušky opět potěšila hodně sexy fotkou, kterou zcela jistě rozhicovala nejednoho muže. „Když vám v hotelovém pokoji nefunguje klimatizace a vy kvůli tomu nemůžete usnout, vyjedli jste celý minibar a vaše druhé já vám opakuje: Jdi už spát! je ten nejlepší čas na selfie,“ napsala Dara na svůj Instagram k fotce, na níž je jen ve spodním prádélku.

A aby ostatním ženám svým žhavým příspěvkem příliš nesnížila sebevědomí, tak dodala ještě motivační komentář. „Ženy, ne abyste pochybovaly, měly výčitky, že vaše myšlenky či konání neodpovídá vašemu dospělému věku. Směle, bez výčitek užívejte život i to, že jste ženy. Nikdo nemá právo tvrdit, že má patent na to, co je správné či vhodné právě pro vás. Žij a nech žít,“ povzbudila své fanynky zpěvačka. ■