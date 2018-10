9 hvězd StarDance, které se zapsaly do historie soutěže jako nejmladší účastníci

Ve StarDance často září i mladší celebrity. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Vůbec nejmladším se v historii soutěže stal v předešlé řadě čerstvě plnoletý herec Zdeněk Piškula (20), který si s krásnou tanečnicí Veronikou Lálovou (26) odnesl dokonce vítězství. Všechny starší soupeře porazila o rok dříve i sympatická herečka Marie Doležalová (31), která ovládla parket ve věku 28 let. Ostře sledovanou se nestala jenom díky vítězství, ale i vztahem se svým tanečním partnerem Markem Zelinkou.

Tolik štěstí už ale neměla v šestém ročníku Miss České republiky a Miss World 2006 Taťána Kuchařová (30), která s Janem Onderem vybojovala druhé místo. Když v roce 2013 zářila na parketě, bylo jí 25 let. Stříbrnou vítězkou se stala také Aneta Langerová (31), která v roce 2010 nahradila v náruči fešného tanečníka Michala Kurtiše herečku Taťjanu Medveckou, jež ze soutěže odstoupila. V té době bylo úspěšné zpěvačce a vítězce první řady SuperStar jen 24 let.

Ve věku šestadvaceti let zazářila na tanečním parketě hned v prvním ročníku zpěvačka Helena Zeťová (37), která však s tanečníkem Eduardem Zubákem vypadla hned po úvodním tanci. Stejný osud potkal i krásnou zpěvačku Ivu Frühlingovou (36). Ta si pro změnu s čtyřnásobným mistrem České republiky v latinskoamerických tancích Michalem Kostovčíkem zatančila ve 26 letech.

O pár let staršími, přesto nejmladšími hvězdami, se staly v páté řadě zpěvačka a herečka Barbora Poláková (35) ve věku 29 let, která s Václavem Masarykem vypadla přesně v polovině soutěže, nebo herečka Tatiana Vilhelmová (40), jíž bylo v druhém ročníku rovněž 29 let. S Petrem Čadkem, který se později stal životním partnerem Jitky Čvančarové, se stali poraženými finalisty. ■