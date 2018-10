Hollywoodská hvězda (48) krátce po porodu znovu zazářila na červeném koberci. Bohužel bez manžela

Rachel Weisz Profimedia.cz

Nejsou to ještě ani dva měsíce, co herečka Rachel Weisz (48) porodila dcerku, a už dělá parádu ve společnosti. Na londýnské premiéře svého nového filmu, historického dramatu Favoritka, nemohla chybět.

Na červeném koberci před fotografy předstoupila ve vínových šatech s flitry a s hlubokým výstřihem, doplněných černými páskovými střevíčky a psaníčkem stejné barvy. Vypadala skvěle.

Jen škoda, že ji nedoprovodil manžel Daniel Craig. Že by se představitel Jamese Bonda staral o miminko? Co by ne, se svou dcerkou v nosítku na břiše byl nedávno vyfocen v New Yorku, a v péči se tak s manželkou evidentně střídá.

Mimochodem, kvůli snímku s miminkem se Craigovi vysmál britský moderátor Piers Morgan, který fotku sdílel na sociální síti s hashtagem „zženštilý Bond“. Sklidil za to obrovskou kritiku. Do pečujících otců se totiž nekope. A do Bonda už vůbec ne!

Moderátor Piers Morgan si dělal legraci z Daniela Craiga. ■