Krásná vzpomínka z archivu Lucie Bílé: Takhle se před více než 20 lety radovala ze syna Filipa

Lucie Bílá se synem Filipem Profimedia.cz

Lucie Bílá si sen o mateřství splnila v roce 1995, kdy přivedla na svět syna, jehož otcem je její tehdejší partner Petr Kratochvíl. Vztah jim sice dlouho nevydržel, ale Lucie určitě ničeho nelituje. Má díky němu jediného potomka.

Filip se ve stopách své maminky nedal. Zpívat ho neuslyšíme, více ho zajímá filmová režie. Bílá si už musela zvyknout na to, že to dávno není malý kluk. Loni vyrazil studovat do Francie, kde se rozhodl žít. Lucie Bílá naštěstí samotou netrpí. Oporou je pro ni staronový přítel Radek Filipi (35). ■