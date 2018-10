8 nejžhavějších fotek oslavenkyně Kim Kardashian: Tato podívaná se nikdy neomrzí!

Kim Kardashian Foto: super.cz/Profimedia

Kim Kardashian (38) je sice o rok starší, to ale rozhodně neznamená, že by se začala fotit pro změnu oblečená. Opak je pravdou, za poslední rok moc oblečených snímků skutečně nenafotila. Ať už se jedná o kampaň k vlastní kosmetické značce nebo parfémům, pro nahé snímky se vždy najde příležitost.

V poslední době však fanoušci začali mít jejích nahých snímků tak trochu plné zuby. Podle nich se Kim odhalenými fotkami snaží odpoutat pozornost od kontroverzí jejího manžela, Kanye Westa (41). Ten, ačkoliv má diagnostikovánu bipolární poruchu, nebere žádné léky a často dělá na veřejnosti nebo sociálních sítích ostudu. Fakt, že jeho žena Kanyeho nevhodné chování stále ignoruje, fanoušky pěkně štve.

To by ale nebyla Kim, aby si nedělala co chce ona sama. A tak jako odpověď na naštvané komentáře udělala to, co jí jde nejlépe a svlékla se pro novou kampaň k vlastní kolekci očních stínů. A proč by vlastně ne? Jako nahá se proslavila a jako nahou ji ostatně máme nejraději. V galerii si můžete prohlédnout její nejodvážnější snímky.