Známá herečka odhalila prsa: Takhle se ukázala ve filmu, kde hraje učitelku ve školce

Maggie ukázala ňadra. Profimedia.cz

Čerstvá čtyřicátnice Maggie Gyllenhaal se svlékáním nikdy neměla problém. Její role ve filmu The Kindergarten Teacher patří k těm nejodvážnějším.

Americká herečka už ňadra ukázala v seriálech Ctihodná žena i The Deuce: Špína Manhattanu. A se svlékáním jen tak neskončí. „Uvědomila jsem si, že pornografie je formou umění. Spousta hereček je velmi hrdá na to, co v tomto oboru dokázala,“ tvrdí Maggie, která má k erotice vřelý vztah.

Oblečení odložila i v novém filmu, kde ztvárnila učitelku v mateřské škole. Snímek vypráví o její snaze ochránit chlapce, v němž rozpoznala talent na poezii. Dojde ovšem i na pikantní scénu, v níž Maggie ukáže ňadra.

„Scénář jsem nedokázala pustit z ruky. Když jsem ho dočetla, byla jsem přesvědčená o tom, že tu roli chci. Je to thriller, v němž není žádná krev, ale odhaluje temná zákoutí ženské mysli. Okamžitě jsem se zeptala, kdy můžu podepsat smlouvu,“ řekla herečka o filmu The Kindergarten Teacher.

Za Ctihodnou ženu Maggie Gyllenhaal obdržela Zlatý glóbus. Role učitelky ze školky by ji podle kritiků mohla přiblížit k Oscarovi. ■