Tady ještě neměla bříško: Monika Absolonová se opět představí jako moderátorka

Monika Absolonová Foto: TV Nova

Monika Absolonová (42) se divákům opět představí jako moderátorka, a to v novém pořadu TV Nova s názvem O 10 let mladší. V tom půjde o vizuální proměnu ne jednotlivců, ale dvojic. „Já jsem se těšila i bála, protože nemám s moderováním takového pořadu zkušenost. Takže je to pro mě úplná novinka. Na druhou stranu mě těší, že výsledek je těm lidem pomoct,“ řekla Monika.