Vévodkyně Meghan se uvolnila v letních šatech: Poprvé bylo vidět bříško, které si něžně hladila

Harry a Meghan pokračují v návštěvě Austrálie. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Meghan a její poradci ve věci odívání jsou mistři v maskování. I vzor šatů značky Martin Grant za necelých 26 tisíc korun měl za cíl jediné, schovat bříško. A kdyby si jej vévodkyně nehladila, povedlo by se to. Ale která nastávající maminka by odolala?

Ruku v ruce s manželem pak Meghan zasedla do kruhu na pláži spolu s místními surfaři, s nimiž se pobavili mimo jiné o mentálním zdraví.

Později se setkali s dětmi z nedaleké školy, Harry sám se sportovně vyžil s účastníky her Invictus šplhem na Harbour Bridge a následovala návštěva premiéra a jeho ženy. Ta už asi tak zábavná nebyla, ovšem manželé v Austrálii pro zábavu nejsou, ta je jen příjemným bonusem. ■