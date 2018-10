Takhle sexy ji v Událostech neuvidíte: Neuhádnete, z čeho má Daniela Písařovicová ve StarDance strach

Moderátorka vypadá na parketu skvěle. Video: Česká televize

„Psala mi dobrá kamarádka, že se jí zdálo, že se mi ztratila bota, ať si na ně dávám pozor, že jsem musela pak tancovat jen v jedné,“ svěřila se nám moderátorka s tím, že si sen své blízké přítelkyně vzala k srdci a z pověrčivosti si na svou taneční obuv začala dávat větší pozor.

„Boty mám tedy raději v šatně pod zámkem,“ prozradila Daniela s tím, že nehrozí, že by je někde nechala. Nutno dodat, že její střevíčky by asi chtěl ukrást málokdo. Při její výšce 182 centimetrů totiž nebude mít asi nožku jako Popelka a jen málokteré ženě by byly. Jak to bude nejenom v tanečních botách Daniele na parketu slušet, můžete sledovat již v sobotu ve 20 hodin na České televizi. ■