Svatba nanečisto. Vítěz StarDance si ve filmu vzal svou skutečnou partnerku

Do kin vstoupil český film Zlatý podraz. Ve snímku hraje hlavnímu hrdinovi Zdeňkovi Piškulovi (20) partnerku jeho skutečná přítelkyně Simona Lewandowská. Pro sympatickou herečku to byl filmový debut.

„Pro mě to byl první film. Jsem opravdu hrdá, že to byl právě tento,” nechala se slyšet Simona a dodala: „Jsem z toho výsledku nadšená a překvapená.”

Pro Simonu a Zdeňka to nebyla kupodivu až taková výhoda, že se potkali v jednom filmu. „Bylo super, že jsme tam byli spolu. Na druhou stranu jsme se během natáčení potřebovali soustředit sami na sebe, nebyli jsme úplně uvolnění. Jsem tak mladá a nezkušená, že mě to rozptylovalo,” nechala se slyšet Lewandowská, která by zjevně ráda další filmový projekt natočila bez partnera. „Asi bych se do toho opakovaně nehrnula. Obdivuju herecké páry, které spolu hrají na divadle.”

Ve filmu se Zdeněk v roli Honzy a Simona, která hraje Janu, dokonce vezmou. V soukromí to na veselku ale zatím nevypadá. „Se Simonou se máme moc rádi, bydlíme spolu, nic nám nechybí,” říká herec, který loni zvítězil ve StarDance.

Simona si pochvalovala svatební šaty, které pro ni navrhla Simona Rybáková. „V dobových šatech jsem se proměnila z osmnáctileté holky v ženu,“ vysvětlovala herečka. „Když mám na sobě elegantní dobové šaty, nebo dokonce jako dneska svatební, najednou se chovám jinak. A není to jen rolí. Mám jiné držení těla, jinou chůzi, jako bych se nesla. Prostě se proměním. Užívám si to, včetně líčení a účesu.“

Pro začínající herečku nebylo příjemné sledovat se během jedné z prvních projekcí. „Když jsem to viděla, tak jsem si říkala, proč jsem to neudělala jinak. Ale to už nevrátím. Tak snad se to někdy naučím,” krčila rameny herečka, která se dosud objevovala v seriálu Ordinace v růžové zahradě. ■