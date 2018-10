Pamela Anderson si poranila nohu. Takhle nyní hopsá s berlemi v ulicích Paříže

Pamela Anderson Foto: super.cz/Profimedia

Pamela se prý zranila během tréninků. „Nedělali jsme nic šíleného. Najednou jsem cítila, jako by mě někdo udeřil do nohy baseballovou pálkou. Vykřikla jsem, otočila se, ale nikdo tam nebyl. Uvědomila jsem si, že se mi přetrhl sval,“ oznámila na svých sociálních sítích.

Zraněná herečka se naštěstí může spolehnout na svou maminku a přítele Maxima. „Maxime byl skvělý, udělal všechno, co mohl. Odnesl mě do auta a pak do hotelového pokoje. Fyzioterapeut přišel až do mého pokoje a maminka se mnou zůstala celou noc. Nemůžu chodidlo zatěžovat ani ohýbat,“ doplnila hvězda s tím, že by přesto v sobotu ráda tančila.

Odvážná Pamela to opravdu nevzdává. Přestože ztratila čas a nemohla dostatečně trénovat, i tak je plná nadějí, že bude v pořadu moci pokračovat. Pokud je však její zranění tak vážné, jak to vypadá, raději by se opravdu neměla zatěžovat. Zranění ve StarDance jsou po celém světě naprosto běžná. U nás musel letošní sérii předčasně opustit Václav Kopta. Ten se těžce zranil ještě před začátkem soutěže a nahradil ho Richard Genzer. ■