Pestrá vzpomínka na devadesátky: Takhle v minulém století ve stylové módě zářili manželé Krampolovi

Krampolovi na archivním snímku Profimedia.cz

Barvy měl tento pár odjakživa v oblibě a zářil jako duha. Zejména Hanka nikdy nechtěla splynout s davem. Čím nápaditější outfit oblékla, tím byla spokojenější. A manžel se s ní vždy rád sladil. Stejný vkus je pro harmonický vztah velmi důležitý. A Krampolovi tvoří navzdory Hančiným eskapádám jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu.

Snímky z roku 1995 zachycují Hanku v zářivě růžové mikině s úsměvem. Její manžel byl odjakživa drsňák, takže není zdaleka tolik vysmátý. Krampolová byla vždy veselá žena, a to tím spíše, když se napila alkoholu. Skončila dokonce v léčebně, ale své chutě by už měla mít pod kontrolou. Nikdo přece není dokonalý. A kdo by to měl vědět lépe než Jiří Krampol? ■