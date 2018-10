Hříšná Nela z Hotelu Paradise přitvrzuje: S fanoušky se podělila o erotickou chvilku s přítelem

Nela Slováková odtajnila velmi intimní fotku. Foto: Super.cz/Instagram N. Slovákové

U žhavé vítězky reality show Hotelu Paradise Nely Slovákové (28) jsme si už zvykli na ledacos, tentokrát se ale opravdu pořádně odvázala. Na svém Instagramu se totiž se svými fanoušky podělila o velmi intimní okamžik, který snad patří jen do soukromého archívu.

Známá blogerka si s přítelem Lukášem Kozákem (26) pravděpodobně udělala romantický večer při svíčkách ve vaně. Tento výjimečný moment si chtěla zamilovaná dvojice nejspíš zaznamenat, a tak sportovec svou krásku zvěčnil ve velmi choulostivé chvilce, kdy na něj vystrkuje nahý zadeček. Na tom by zřejmě nebylo nic zvláštního, pokud by ovšem tuto fotku známá blogerka neumístila na sociální síť.

Tímto počinem hned rozdělila své fanoušky na dva tábory, přičemž jeden chválil její pozadí a druhý příspěvek zavrhl jako naprosto nevhodný ke sdílení na Internetu. „Ve světě je plný Instagram podobný příspěvků, které si ukládáme, inspirujeme se a podobné fotky s přítelem chceme mít. Všerůzné zahraniční stránky s podobnými fotkami lajkujeme a followujeme. Pokud si však někdo na podobnou fotku troufne, Česko-Slovensko se může zbláznit,“ napsala k erotické fotce sexy blondýnka, kterou nenávistné komentáře ani trochu netrápí.

„Díky bohu mám konečně velkou většinu společenského dna, které nechutně a s obrovskou zlostí dokáže urážet, bloklou. Ještě to čeká Lukáše a budeme spokojeni. Vlastně spokojenější už být nemůžeme. On, protože má mě a fotka se zadkem nemění můj charakter a to jaký jsem člověk. A já, protože mám jeho... Sebevědomého chlapa, bez komplexu,“ uzavřela svůj proslov Slováková. ■