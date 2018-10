Vítězství mu vynesla až operní árie: Osmé kolo Tváře vyhrál fešný herec s krásným zadkem

Patrik vystřihl operní číslo. Foto: archiv TV Nova

Přestože se od prvního dílu snažil, jak nejvíc mu to šlo, nebylo to nic platné. Na vítězství si musel herec Patrik Děrgel (29), o kterém v minulosti šéf činohry Národního divadla Daniel Špinar prohlásil, že je to Hamlet s nejhezčím zadkem, počkat až do osmého kola. A nebylo to vůbec jednoduché. Vylosoval si totiž italského operního barytonistu Pietra Spagnoliho a musel zazpívat árii z opery Lazebník sevillský.