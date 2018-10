Nejkontroverznější česká hvězda filmů pro dospělé si nebere servítky: Drsný útok na Rytmuse a Jasminu

Daisy Lee zaútočila na Rytmuse a Jasminu. Foto: archiv Daisy Lee

Česká hvězda peprných filmů Daisy Lee je známá tím, že si nebere servítky. Co má na srdci, to na jazyku. Naposledy si vzala na paškál Rytmuse (41) a jeho přítelkyni Jasminu Alagič (29). Nic hezkého si o nich herečka odvážných rolí nemyslí.

"Chová se jako malej fakan. Jeho ego se nemohlo smířit s tím, že mu Dara dala kopačky, tak si rychle našel náhradu v mladý zlatokopce. Je to na ní vidět na první pohled. Čekám na den, kdy z něj vytáhne všechno, co může a kopne ho do zadku," řekla Super.cz Daisy.

Mazaní fotek Dary ze sociální sítě včetně písně, kterou jí napsal k narozeninám, nechápe. "Neskutečná trapárna, ubohost, klesnul tím u hodně lidí. Zesměšnil se. Prostě se nedokázal smířit s tím, že mu Dara dala kopačky," dodala. "A tak si našel holku ve věku svý dcery," uzavřela se smíchem Daisy Lee, která má potřebu hodnotit cizí soukromí. Rytmus je ovšem pověstný tím, že si nenechá nic líbit... ■