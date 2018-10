Z mladíčka z Ulice je kus chlapa! Štěpán Benoni natáčel jen v trenkách, stydět se rozhodně nemusí

Štěpána Benoniho čekala v Ordinaci chladná koupel. Video: TV Nova

Benoni se svlékal kvůli scéně, v níž v roli lékaře Marka zachraňoval člověka z auta v rybníku. Příjemné mu to moc nebylo, z více důvodů. Přestože se točilo v létě, nebylo zrovna počasí na koupání, herec byl navíc v té době nemocný s horečkou. „Kolega, který byl ve vodě se mnou, byl v těch mokrých věcech celou dobu a tvářil se, že mu není zima. Tak mi nezbývalo nic jiného, než se taky tvářit, že mi není zima. Ale nebyla to úplně pravda,“ řekl Štěpán. Dubléra přesto odmítl.

„Na břehu dostali herci poučení, věděli přesně, co mají dělat. Všechno, každý pohyb, jsme nejprve nazkoušeli na břehu a na ostrou se šlo pod vodu. Krásně to vyšlo, bylo to dobře načasované. Štěpán Benoni je na tyhle věci hodně šikovný. U něj jsme řešili jen to, jak má plavat s hákem, kterým měl rozbíjet okýnko v autě pod vodou. Aby nezranil sebe ani ostatní. Na podobné scény většinou používáme dubléra, pokud například herec neumí plavat nebo má strach, v tomhle případě to nebylo třeba,“ dodal přítomný kaskadér Petr Drozda. ■