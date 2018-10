Tři týdny měla na mytí jen půl minuty denně: Majitelka nejhustší hřívy mezi českými herečkami přežívala s pomocí suchého šamponu

Petra Nesvačilová si nemohla tři týdny umýt své husté dlouhé vlasy. Super.cz

"Dalo se to přežít jen se suchým šamponem a dobrou náladou," svěřila Petra, která s celým štábem natáčela v Utahu a v Denveru. Tři týdny byli zavřeni v simulátoru, který patří Mars Society. "Na tohle místo se dá dostat jen výjimečně, zařídil to vesmírný architekt Ondřej Doule. Natáčeli jsme tam, žili jsme tam, nemohli jsme se moc daleko pohybovat, protože je to přírodní rezervace, místo, kde se dá lehce ztratit a jsou tam hadi a škorpioni a je to nebezpečné," vyprávěla nám o natáčení.

"V pět ráno jsme vstali, oblékli jsme si patnáctikilové skafandry, celý den jsme točili jen s půlhodinovou pauzou na oběd, v sedm jsme končili, museli psát reporty pro Mars Society, protože jsme tam byli v rámci výzkumu, a pak jsme zase oblékli skafandry a točili třeba do jedné do rána," popsala běžný natáčecí den.

Ve filmu mají hrdinové vodu na příděl, litr denně mohou vypít, minutu se sprchovat. V reálu to bylo také takové, ne-li horší. "Bylo to jen půl minuty, měli jsme dané množství vody a nesměli jsme to přetáhnout, protože jinak by nebyla. To se nám i párkrát stalo, že jsme byli bez vody. Bylo to náročné, ale jsem ráda, že ten film vznikl, takové české scifíčko o lásce a vesmíru, navíc ještě s břitkým humorem," uzavřela Petra. ■