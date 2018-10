Zpěvačka, která experimentovala s prostitutkami, ukázala ňadra v totálně průsvitném topu

Lily Allen Profimedia.cz

Od té doby, co se zpěvačka Lily Allen (33) vrátila na hudební scénu a vydala knihu, ve které se svěřila s řadou pikantních informací , o ní slyšíme skoro neustále. Pozornost na sebe opět upoutala, když si v New Orleans vyrazila ven v průsvitném topu. Po koncertě v rámci svého turné si evidentně našla čas i sama pro sebe.

Zpěvačka v nedávném rozhovoru pro Fault Magazine přiznala, že knihu plnou šokujících přiznání napsala kvůli penězům. Hrozil jí totiž bankrot a ona prý už nevěděla, jak peníze vydělat. Špatnou finanční situaci vysvětlila tím, že podepsala nevýhodnou smlouvu se svou nahrávací společností.

„Před 14 lety jsem podepsala smlouvu na vydání pěti alb, za která jsem dostala pouhých 25 000 liber (zhruba 735 000 Kč). Podepsala jsem smlouvu, když mi bylo 19 a stále jsem v ní uvězněná. Platila jsem za to, aby mi s takovými věcmi radili a oni mi poradili špatně,“ poukázala zpěvačka na své tehdejší právní zástupce. Vypadá to, že kromě rozvodu, který nesla Lily velmi těžce, to v posledních letech neměla lehké ani v oblasti kariéry. Nemůžeme se jí tedy divit, že se na sebe snaží nyní upozornit všemožnými kontroverzemi. ■