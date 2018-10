Není ho v NASA škoda? Český vesmírný vědec si ve filmu zahrál velmi pohledného robota

Ondřej Doule spolupracoval na filmu Mars a dostal i velkou roli. Super.cz

"Ta role byla na jednu stranu náročná, ale na druhou jednoduchá, protože jsem jako robot nemusel vyjadřovat emoce. Je na divácích, jestli uvidí nějaký talent. Věnuji se výzkumu pilotování letů do vesmíru, pracuji jako vědec a v současné chvíli se soustředím na orbitální a suborbitální lety," popsal nám svoji náplň práce a postoj k herectví, k němuž si odskočil.

S tvůrci filmu Mars spolupracoval už počátku. "Celý ten film vznikl i na základě mého zájmu. Z jedné části je to experiment a z druhé umělecké dílo. Se Zdeňkem Janáčkem a Benem Tučkem jsme ten film formovali, i když do scénáře jsem zasahoval minimálně. Snažil jsem se korigovat tu vědeckou stránku, pravdivost toho, jak by lidé mohli a nemohli žít na jiné planetě," upřesnil.

Z úst jedné z hrdinek v podání Petry Nesvačilové ve snímku zazní, že je nejkrásnějším robotem na světě, jak roli takového fešáka sám Ondřej vnímal? "Subjektivně to nejsem schopen posoudit. Sám se jako fešák necítím a asi tam byl taky omezený výběr," smál se a na teoretické bázi jsme ještě probrali možnost lásky mezi člověkem a strojem. Nicméně doma má prý Ondřej partnerku, která je normální živou lidskou bytostí. ■