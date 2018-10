Kojení není antikoncepce, ale muzikálové zpěvačky to evidentně netuší: Už třetí kráska otěhotněla necelý rok po porodu

Markéta Martiníková, Karolina Gudasová a Michaela Tomešová podruhé otěhotněly neplánovaně. Super.cz

Rodičovská výchova by se možná pro jistotu měla vyučovat i později než na základních školách. Třeba na oboru muzikálový zpěv tenhle předmět evidentně chybí. To, že jejich druhé děti nebyly tak úplně plánované, nám během jednoho roku prozradily hned tři krásky, které známe z muzikálů. Ano, kojení opravdu není bezpečná antikoncepce!

Michaela Tomešová (27) už před dvěma měsíci porodila druhorozeného syna Jonáše, přičemž staršímu Kristiánovi je jenom rok a půl. S manželem Romanem Tomešem (30) jej počali neplánovaně, když Kristiánek ještě ani neudělal první krůčky.

Krátce po narození dcery Emilky otěhotněla i zpěvačka a nejmladší držitelka ceny Thálie Karolina Gudasová (26). Emilku také ještě kojila, když zjistila, že už je opět v očekávání, konkrétně ve čtvrtém měsíci. Těhotná se také vdávala za hokejistu Michala Neuwirtha.

A nyní druhé, opět neplánované těhotenství oznámila jejich další kolegyně, blondýnka Markéta Martiníková. "Budeme čtyři," napsala na Instagram šťastnou zprávu. "Plánované to nebylo, zjistila jsem to ve čtvrtém měsíci, ale vůbec nám to nevadí," svěřila Super.cz Markéta. ■