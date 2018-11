Jana Krausová se nerealizuje jen v divadle a před kamerou: Své umělecké nadání prokázala i v jiném oboru

Jana Krausová Super.cz

"Herectví spočívá v tom, že je to dané. Musím si tedy hledat čas na malování v delších odmlkách mezi hraním. Musí to být prázdniny a jiné pauzy," říká herečka, která trošku mění přístup k vlastní tvorbě: "Dřív jsem odbíhala k malování od hraní, to už nedokážu, nemám čas."

V dubnu hodlá herečka uspořádat svou další autorskou výstavu a svá díla bude vystavovat také na zámku Manětín. ■